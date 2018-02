Adriano marca três na vitória da Inter Adriano deu um show particular na goleada da Inter de Milão (5 a 0) sobre o Messina, neste sábado, em Milão. O "Imperador" marcou três vezes e assumiu a artilharia isolada do Campeonato Italiano, com 13 gols - dois a frente de Montella, da Roma. Indiretamente, valeu para lembrar Carlos Alberto Parreira que já passou da hora de ganhar um lugar de titular na Seleção. A Inter, única equipe invicta, saltou da décima para a quarta posição, com 20 pontos.