Adriano mostra fome de gol e dá autografo na bandeira da LDU

A torcida do Flamengo não se cansa de cantar que "o Imperador voltou". Recuperado de queimadura no pé esquerdo, Adriano realmente voltou, com fome de gols e esbanjando bom humor. Nesta quinta-feira, ele teve uma atuação de gala no primeiro coletivo do Flamengo nessa semana decisiva. Fez dois gols - um deles em cobrança de falta - e participou do terceiro, jogando com a chuteira rasgada para evitar atrito com o machucado.

Os titulares venceram os reservas por 3 a 0, na Granja Comary, em Teresópolis, e Adriano deixou o campo com o nome entoado pelos cerca de 200 torcedores que assistiram à atividade. A julgar pela exibição desta quinta do atacante, a torcida rubro-negra pode ficar mais confiante na conquista do título do Campeonato Brasileiro, domingo, no Maracanã - a equipe enfrenta o Grêmio. "Nesse jogo, não importa o que acontecer, vou jogar", disse. "Dói um pouco, mas o momento é de superação", emendou.

Adriano estava todo sorridente na entrevista coletiva. Num momento de descuido, falou até como se o Flamengo já fosse campeão. "Não pensava em ser campeão com o Flamengo tão rápido." Ele chegou ao clube carioca em maio, após se desligar da Inter de Milão, em meio a tantas polêmicas. Na época, afirmou que retornava ao Rio em busca da felicidade. E hoje garante: está feliz.

"Quem ri por último, ri melhor. Espero sorrir no domingo. Dei a volta por cima", destacou. "Estou contente aqui e pode vir qualquer proposta [de outro clube] que vou pensar na minha felicidade. Quero ficar aqui por muito tempo."

Depois da entrevista, Adriano aceitou gravar vinhetas para duas rádios cariocas. Errou os dizeres, mas insistiu até acertar. Em seguida, foi até o alambrado da Granja, onde os torcedores se espremiam, e assinou vários autógrafos, um deles na bandeira da LDU, equipe do Equador que faturou o título da Copa Sul-Americana em cima do Fluminense, na quarta-feira.

ESPECIAL - Os dez principais momentos do Flamengo no Campeonato Brasileiro