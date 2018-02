Adriano não pediu dispensa, diz agente O atacante Adriano, da Inter de Milão, não pediu dispensa da seleção brasileira, como chegou a ser noticiado no Brasil. A informação foi dada nesta segunda-feira pelo empresário do jogador, Gilmar Rinaldi, em entrevista à Rádio Jovem Pan. ?Quando eu vi a notícia na internet, liguei para ele (Adriano) para saber se ele havia pedido dispensa mesmo, mas ele desmentiu?, afirmou ele. ?Ele me disse que esse era um problema que a direção da Inter (time de Adriano) tem que resolver com a CBF?, acrescentou o agente do jogador. Adriano teria pedido dispensa dos jogos contra Emirados Árabes Unidos e Kwait, nos dias 12 e 15 de novembro, para realizar um trabalho de recuperação de uma contusão no ombro. A informação de que o jogador não pediu dispensa foi ratificada pelo médico da Seleção, José Luis Runco. ?Conversei com o Adriano, antes da convocação, e e ele me garantiu que estava tudo bem e que por isso estava à disposição da Seleção para participar dos amistosos?, disse Runco. O supervisor da Seleção, Americo Faria, confirmou que o atacante está convocado para os amistosos. O supervisor diz que a comissão técnica não recebeu comunicado alguma da Inter solicitando a liberação do atacante.