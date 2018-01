Adriano não se lembra do desmaio Ao deixar o hospital em Milão, onde passou a noite internado, Adriano revelou nesta quinta-feira que não se lembra do choque que o levou a desmaiar durante o jogo da Inter contra o Empoli, na quarta, pelo Campeonato Italiano. ?Fiquei com medo, mas agora já passou. Estou tranqüilo?, revelou o atacante brasileiro. Na verdade, Adriano passou a noite no hospital apenas por precaução. Afinal, os exames não detectaram nenhuma lesão ou trauma craniano. ?Os médicos me liberaram e viajo nesta sexta-feira para o Brasil, onde passarei alguns dias descansando com minha família.? Numa disputa aérea, Adriano se chocou com o zagueiro Andrea Raggi aos 14 minutos de jogo - antes, aos 4, fez o primeiro gol da vitória da Inter por 4 a 1. Ele caiu desmaiado no gramado, mas logo depois acordou, quando já estava nos vestiários, sendo levado para o hospital. ?O médico me perguntou do que eu lembrava e disse que recordava do gol que tinha feito?, contou o jogador. ?Foi uma experiência ruim, mas já passou?, afirmou Adriano, que só lamentou não poder ir ao casamento do amigo Kaká, nesta sexta-feira à noite, em São Paulo. ?É provável que eu chegue um pouco cansado e não dê tempo de ir, mas desejo muita felicidade ao casal?, justificou. Após passar as festas de fim de ano no Brasil, Adriano volta para a Itália no começo de janeiro, pois o Campeonato Italiano ficará paralisado até o dia 8.