Adriano não se reapresenta à Roma em 1° dia de novo técnico

O atacante Adriano não se reapresentou à Roma nesta terça-feira após ter passado as últimas semanas no Brasil recuperando-se de uma fratura no braço, e perdeu o primeiro dia de trabalho do novo técnico Vincenzo Montella.

Adriano deixou a Inter de Milão há dois anos para voltar a morar no Brasil devido a problemas pessoais e a Roma assumiu um risco ao contratar o jogador no ano passado após uma boa passagem do atacante pelo Flamengo em 2009.

O empresário do jogador, Gilmar Rinaldi, disse que "apenas ele (Adriano) sabe o que ele quer fazer".

Além da ausência de Adriano, o dia marcou também o início do trabalho do ex-atacante da Roma Montella como novo treinador do clube.

Montella, que era o técnico das divisões de base da Roma, assinou contrato até o fim da temporada após a demissão de Claudio Ranieri, no domingo, em consequência da derrota por 4 x 3 para o Genoa -- a quarta consecutiva da equipe.

"Não me sinto um interino", disse Montella em sua primeira entrevista coletiva, em meio aos rumores de que o técnico do Chelsea Carlo Ancelotti, que é torcedor da Roma, poderia substituí-lo no final da temporada.

"Os rumores não me preocupam. Para dizer a verdade, não estou preocupado que as pessoas estejam falando sobre Ancelotti, que é uma pessoa que eu admiro bastante."

Montella, apelidado de "aviãozinho" pelo estilo de suas comemorações, passou a parte final de sua carreira na Roma principalmente como reserva, e mostrou que não perdeu seu conhecido senso de humor.

"Eu reconheço que passei por mais bancos da Série A do que muitos técnicos, então já tenho alguma experiência", brincou.

