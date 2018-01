Adriano passa bem após o desmaio O atacante Adriano, da Inter e da seleção brasileira, levou um grande susto nesta quarta-feira, durante a vitória do seu clube sobre o Empoli, por 4 a 1, em Milão. Ele bateu cabeça com um zagueiro adversário, caiu inconsciente em campo e chegou a ser levado para um hospital da cidade, mas passa bem. Aos 4, Adriano havia feito o primeiro gol da partida, seu 10º no Campeonato Italiano. Dez minutos depois, após um cruzamento para a área, ele se chocou com o zagueiro Andrea Raggi, caiu desacordado e assustou seus companheiros de equipe, que tentavam reanimá-lo. Poucos minutos depois, Adriano mexeu os braços e acordou, mas foi levado para um hospital, onde ficou sob observação. ?Ele falou que está bem. Não há com o que se preocupar. Ele ficou inconsciente no momento, mas depois ficou bem, reconheceu as pessoas que estavam em volta?, disse Rosilda, mãe do atacante, em entrevista à Rede Bandeirantes. Adriano foi substituído pelo argentino Julio Cruz e a Inter conseguiu manter a vitória, com gols do próprio Cruz, além de Figo e Obafemi Martins. Com o resultado, o time de Milão segue na vice-liderança do Campeonato Italiano, com 38 pontos - 8 a menos que a Juventus, que fez 2 a 0 no Siena.