Adriano pede desculpas pela expulsão O atacante brasileiro Adriano pediu desculpas, nesta quarta-feira, para a diretoria, torcedores e companheiros da Internazionale de Milão por causa da expulsão na partida de terça, contra o Valencia, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa. Adriano poderá ser punido pela Uefa por ter agredido Marco Caneira, do Valencia, no empate sem gols na Itália. "É a primeira vez que sou expulso na carreira. É uma coisa que me deixa triste, pois não gosto de prejudicar a Inter, deixando-a apenas com dez jogadores em campo", afirmou o atacante brasileiro, que, ao final da partida, procurou o árbitro russo Valentin Ivanov e disse que foi um gesto de "legítima defesa." Roberto Mancini, técnico da Inter, defendeu o seu jogador. "Ele foi provocado. Foi agredido primeiro. Este tipo de reação não é comum para um jogador como ele", afirmou. Depois de uma acirrada disputa de bola, Caneira acertou um tapa em Adriano, que revidou. O brasileiro foi destaque nos jornais italianos desta quarta-feira. A Gazzeta dello Sport lamentou o cartão vermelho, aos 47 minutos do segundo tempo. O presidente da Inter, Giacinto Facchetti, disse que vai usar imagens de TV para defender Adriano de uma punição da Uefa.