Adriano pede dispensa da seleção O atacante Adriano, da Inter de Milão, disse ao site oficial do clube italiano que vai pedir dispensa dos amistosos da seleção brasileira contra Emirados Árabes e Kuwait, nos dias 12 e 15 de novembro, respectivamente. O jogador está com uma lesão no ombro e pretende se recuperar no CT do time. ?Não estou 100% ainda, meu ombro está doendo muito e uma semana de treino em Appiano [CT da Inter] ajudaria muito na minha recuperação. Estou conversando com os dirigentes da seleção e espero que eles possam entender minha situação. O melhor no momento seria ficar em Milão?, disse Adriano. Até o momento, a CBF não se pronunciou sobre o assunto. Além de Adriano, Carlos Alberto Parreira convocou Robinho, Ricardo Oliveira e Fred como opções de ataque para a seleção nesses amistosos.