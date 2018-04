Adriano pede para não jogar e desfalca Flamengo

Com chances remotas de contar com Vágner Love nesta quarta-feira, o técnico Andrade certamente não terá Adriano em campo contra o Volta Redonda. O atacante pediu para não jogar a próxima partida - ele quer continuar com a série de treinos físicos para atingir a forma física ideal. Assim, seu retorno só deve ocorrer no confronto contra o Bangu, sábado, no Engenhão.

O único titular do ano passado que retornará ao time é o zagueiro Ronaldo Angelim. Ele entrará na vaga de Álvaro, expulso na vitória sobre o Duque de Caxias. David se deslocará para o lado direito.

"Estou pronto e à disposição do Andrade. Não tenho muita preocupação com a questão física, porque estou ali para não complicar. Quem decide os jogos são os atacantes, meias e laterais", disse Angelim, que renovou contrato com o clube no início do ano.