Adriano pede Robinho na Inter de Milão Depois de Roberto Carlos ter oferecido até um quarto em sua casa, caso Robinho seja contratado mesmo pelo Real Madrid, agora foi a vez de Adriano defender a ida do atacante do Santos para o seu time, a Inter de Milão. Em Buenos Aires, onde está com a seleção brasileira para o jogo contra a Argentina, nesta quarta-feira à noite, pelas Eliminatórias, Adriano deu um conselho para os dirigentes da Inter de Milão. "Com o Robinho eu me entendo muito bem, somos o casal ideal. Ele tem muita velocidade e eu, a potência. Falei com ele sobre seu futuro, mas ele não quis me dizer nada. Sei que deseja deixar o Santos e ir à Europa. Se a Inter está interessada, aconselho que corra para contratá-lo. O Robinho é um fenômeno", afirmou o jogador, em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport. Sobre o seu futuro, Adriano voltou a garantir que continua na Inter, apesar do interesse de Real Madrid e Chelsea. ?Alguns clubes desejavam falar comigo, queriam saber se estava interessado em ser contratado por eles. Disse ao Gilmar (empresário do atacante) que não desejava falar e que interrompesse qualquer contato?, revelou o jogador brasileiro.