Adriano pega dois jogos de suspensão O atacante brasileiro Adriano, da Internazionale de Milão, pegou apenas dois jogos de suspensão pelo revide da agressão do português Marco Caneira, do Valencia, da Espanha, na partida entre as duas equipes pela Liga dos Campeões da Europa. A punição do Comitê Disciplinar da Uefa é leve, considerado o lance. Com isso, Adriano não disputará os jogos contra o Werder Bremem (24/11) e Anderlecht (7/12). A Inter tem até segunda-feira para recorrer da decisão.