Adriano pode desfalcar a seleção olímpica A seleção brasileira Sub-23 pode ter um importante desfalque para a disputa do Pré-Olímpico do Chile, que acontece de 7 a 25 de janeiro e dá duas vagas para os Jogos de Atenas. Nome certo na lista do técnico Ricardo Gomes, o atacante Adriano sofreu uma lesão muscular e corre risco de ficar 2 meses sem jogar. Adriano se contundiu sozinho, durante a vitória do Parma sobre o Brescia, domingo, pelo Campeonato Italiano. Com dores no músculo da perna esquerda, ele deixou o campo chorando. ?Se assustou porque é a primeira vez que sofre uma lesão assim?, justificou o técnico Claudio Prandelli. A ressonância magnética e os outros exames realizados na perna do jogador brasileiro devem ter resultados conclusivos apenas na sexta-feira, mas o médico do Parma, Massimo Manara, já declarou que ele ficará ?mais de dois meses? sem jogar. Aos 21 anos, Adriano está em excelente fase. Marcou 7 gols em 7 jogos disputados pelo Parma nesta temporada e é o vice-artilheiro do Campeonato Italiano, apenas um gol atrás do ucraniano Schevchenko, do Milan.