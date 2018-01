Adriano pode ir para o Manchester O atacante Adriano, emprestado pela Internazionale de Milão ao Parma, poderá transferir-se em breve para o futebol inglês. Segundo o jornal britânico The Daily Telegraph, o jogador revelado pelo Flamengo seria trocado pelo galês Ryan Giggs, do Manchester United e antigo interesse do clube milanês. O jornal inglês destaca que as negociações podem começar a qualquer momento. O escocês Alex Ferguson, treinador do Manchester e admirador do futebol do atacante brasileiro, já teria entrado em contato com a diretoria do Parma para iniciar os entendimentos. Informa o Daily Telegraph que o presidente da Inter, o empresário Massimo Moratti, manifestou abertamente o interesse do clube em contar com Giggs para a próxima temporada.