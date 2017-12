Adriano pode ser cortado da Sub-23 Ricardo Gomes vai ter de lidar com mais um problema para a disputa do Torneio Pré-Olímpico, a partir do dia 7 de janeiro, no Chile. Ainda sem saber se poderá contar com o meia Kaká, já que o Milan (Itália) não quer liberá-lo, o treinador da seleção brasileira Sub-23 pode perder o zagueiro Adriano, do Grêmio. Nesta quinta-feira, Adriano deixou o treino da manhã, na Granja Comary, em Teresópolis, com uma forte entorse no joelho esquerdo e corre o risco de ser cortado da seleção. "Ele reclamou de muitas dores e teve de sair de campo. Ainda é cedo para falar de corte. Mas contusão no joelho é sempre um problema grave", afirmou o médico Rodrigo Lasmar. À tarde, Adriano viajou para o Rio, onde realizou um exame de ressonância magnética. O resultado sairá somente nesta sexta-feira. Rodrigo Lasmar deixou escapar que não está muito otimista quanto ao aproveitamento do atleta no Pré-Olímpico. "Faltam menos de 20 dias para a competição. O tempo, realmente é um fato limitante", disse o médico. Caso Adriano seja cortado, o substituto será escolhido entre Alcides, da seleção Sub-20, e Rodolfo, do Fluminense. Ricardo Gomes enfrentará outro problema. No dia 4 de janeiro, três dias antes da estréia do Brasil no Pré-Olímpico, o Benfica, time do zagueiro Luisão, enfrenta o Sporting, do volante Fábio Rochemback, no clássico do Campeonato Português. Ambos os clubes só aceitam liberar os jogadores após o jogo. Com isso, os dois desfalcariam a seleção na estréia contra a Venezuela, no dia 7. "Estou me dedicando aos treinos e espero jogar pelo Brasil logo na primeira partida. O Benfica ainda não me liberou, mas estamos conversando para chegar a um acordo", disse Luisão, que retornou aos gramados na vitória sobre o Acadêmica, quarta-feira, pela Copa de Portugal, após quase dois meses recuperando-se de uma contusão na coxa esquerda. O atleta foi o autor do gol da vitória, garantindo a classificação para às oitavas-de-final da competição.