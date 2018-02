Adriano quebra jejum e Inter vence Com um gol de pênalti no finalzinho do jogo, o atacante Adriano quebrou um longo jejum e garantiu a vitória por 2 a 1, de virada, da Inter de Milão sobre o Lecce, neste domingo, no estádio San Siro, em Milão. Com esse resultado, a equipe se manteve na quarta posição no Campeonato Italiano com 46 pontos, ainda na zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. O pênalti que deu origem ao gol de Adriano foi feito pelo ex-corintiano Angelo, em cima do argentino Cruz, mas foi muito contestado pelos jogadores Lecce. Adriano bateu forte; definiu a vitória de sua equipe, mas não comemorou. Deu demonstrações de ainda estar irritado por ter sido excluído do clássico contra o Milan na rodada anterior. O Lecce marcou primeiro. Aos 21 minutos, Pinardi aproveitou-se de um bobeada do goleiro Carini com o zagueiro Cordoba e fez 1 a 0. Mas a reação veio rápida. Cinco minutos depois, Córdoba empata com um gol de cabeça. Com a vitória, o Inter fica a um ponto da Sampdória, a terceira colocada, que também neste domingo venceu o Chievo por 1 a 0. O Lecce permanece com 35 pontos. O ex-são-paulino Fábio Simplício também fez um gol importante. Já nos acrescimos, ele fez o terceiro gol do Parma na vitória por 3 a 2 sobre o Cagliari. A rodada será completada ainda neste domingo com a partida entre Livorno x Palermo. No sábado, Milan e Atalanta empataram por 1 a 1 e a Roma perdeu para a Juventus por 2 a 1. Juventus e Milan lideram o campeoanto com 60 pontos. Veja os resultados deste domingo: Fiorentina 2 x 1 Reggina Inter Milan 2 x 1 Lecce Messina 1 x 0 Lazio Parma 3 x 2 Cagliari Sampdoria 1 x 0 Chievo Verona Siena 2 x 3 Brescia Udinese 0 x 1 Bologna