Adriano quer formar ataque da seleção com Luís Fabiano

Adriano e Luís Fabiano esperam reeditar, quatro anos depois, a dupla de ataque que fez sucesso na Copa América de 2004. "Somos amigos desde aquela época, companheiros de quarto e totalmente entrosados em campo. Se o Dunga optar por escalar esta dupla, podemos desempenhar um bom papel novamente", disse o Imperador. Veja também: Dunga tenta formar a seleção brasileira sem Kaká Luís Fabiano assina embaixo. "Adriano é fera, um jogador como poucos no mundo. Fomos felizes naquele campeonato e voltar a fazer essa dupla seria bem legal." Apesar da aparente empolgação, o atacante do Sevilla sabe que pode perder a vaga de titular com a volta de Adriano à seleção, caso Dunga opte por escalar o Imperador ao lado de Robinho no ataque. "Seleção é assim mesmo, repleta de bons jogadores. Não tem titular absoluto. Se eu não for o titular, tudo bem. O importante é estar no grupo." Adriano voltou com essa mesma humildade. "Temos agora vários bons camisas 9, como o Luís Fabiano e também o Alexandre Pato. Eles já vinham fazendo parte da Seleção, e eu estou voltando agora. Quem decide quem vai jogar é o treinador." Falando nisso, Adriano admitiu ao Jornal da Tarde que ficou feliz com a saída de Roberto Mancini da Inter. "Tive vários problemas com ele. Sem o Mancini por perto, minhas chances na Inter voltam a aumentar." O Imperador adorou a contratação do português José Mourinho para dirigir o time italiano. "Mourinho é um grandíssimo treinador e que já havia tentado me levar para o Chelsea há alguns anos. É sinal que gosta do meu futebol." Isso não quer dizer, porém, que Adriano já tenha definido seu futuro. "Sou grato ao São Paulo por tudo o que fizeram por mim e, a princípio, volto para a Inter. Mas meu empresário [Gilmar Rinaldi] foi pra Itália agora resolver algumas questões aí. Não está definido que jogarei na Inter." A Seleção chegou no começo da tarde desta quinta a Seattle. Foram quase 18 horas de viagem, sendo que um grupo fez conexão em Miami e outro ainda fez escala em Dallas. Para piorar, Dunga e o preparador físico Paulo Paixão tiveram problemas de atraso no vôo que os levaria de Porto Alegre a São Paulo, de onde iriam para os Estados Unidos. Ambos puderam viajar só na manhã desta quinta. A previsão era que chegassem a Seattle na madrugada desta sexta. O meia Anderson, que teve o mesmo problema de atraso de Porto Alegre para São Paulo, ficou na capital paulista resolvendo problemas de documentação e viajaria só na noite desta quinta para Seattle. O único treino antes do jogo contra o Canadá é nesta sexta, no Qwest Field, estádio que pertence ao Seattle Seahawks, time de futebol americano.