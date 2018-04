Adriano: 'Quero encontrar a felicidade de jogar futebol'

Em sua apresentação à imprensa no CCT da Barra Funda do São Paulo, o atacante Adriano contou nesta terça-feira que decidiu vir ao Brasil para reencontrar a alegria e a felicidade de jogar futebol. O jogador ficará em tratamento no clube paulista para se recuperar de problemas físicos e psicológicos. "Quero dar a volta por cima e fazer a minha família mais feliz", disse Adriano, que perdeu a posição de titular na Internazionale por causa da queda de rendimento físico provocado pelos problemas fora de campo. "Logo que cheguei aqui, fui recepcionado pelos jogadores e recebi muito carinho. Minha felicidade foi muito grande." Adriano contou que optou por realizar esse tipo de tratamento no Brasil por sentir mais segurança. "Estou seguro aqui, e tenho o carinho dos brasileiros ao meu lado, o que é o mais importante. O fundamental erá em encontrar a tranqüilidade e a felicidade que havia perdido." Sobre a seleção brasileira, Adriano contou que espera retornar. "A seleção tem grandes jogadores, mas claro que tenho vontade de atuar. Os atletas têm de fazer o melhor para ajudar o Brasil nas Eliminatórias. E, no meu futuro, eu espero voltar a fazer parte da seleção." O São Paulo não descarta a possibilidade de tentar contratar o jogador por empréstimo para a disputa da Copa Libertadores. Outro clube brasileiro que demonstrou interesse no atleta foi o Santos. Para voltar a brilhar O superintendente do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, falou sobre a chegada de Adriano para tratamento no clube. "Ele ficará tranqüilo aqui dentro do São Paulo. Claro, ele estará sob nosso controle. O Adriano é um menino extraordinário e só precisa de um pouquinho de ajuda para se recuperar." "Vamos polir esse atleta para que ele volte a brilhar", disse Marco Aurélio. "Nós não ficaremos responsáveis pela parte psicológica, que será feito por outros profissionais, mas daremos o apoio necessário para que ele volte a brilhar dentro de campo."