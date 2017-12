Adriano reconhece que está bem e que está louco para jogar Para o atacante Adriano, a alegria voltou e ele se disse ansioso para jogar. "Estou me sentindo muito bem. Fiz bons treinamentos e ganhei a confiança do treinador, procurando seguir todas as determinações. Estou louco para jogar", afirmou neste sábado. Confirmando afirmação do técnico Parreira, Adriano é outro quando chega à seleção. O jogador, que andava cabisbaixo nos primeiros dias, em virtude de uma temporada ruim na Inter de Milão, treinou bem desde o início da fase de preparação da equipe e se destacou em vários dos coletivos. "Agora até o clima está bom, com um pouco de sol e calor, e isso me ajuda a me sentir ainda melhor". Com relação às determinações específicas do treinador, Adriano disse que a primeira ordem é atacar. "Ele me disse para atacar sempre, procurando fugir da marcação dos adversários. Também preciso ajudar a defesa com a marcação, mas a prioridade é atacar".