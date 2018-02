Adriano reforça o ataque do Figueirense Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Figueirense terá o esquema 4-4-2 diante do Botafogo, nesta quarta-feira, em Florianópolis, já que o atacante Adriano volta ao time após cumprir suspensão automática diante do Paysandu. O técnico Adilson Batista só deve definir a escalação do time na manhã desta quarta. O mais provável é que, com a volta de Adriano, o treinador opte por recuar Edmundo para criar as jogadas no meio-campo, com o zagueiro Vinícius sendo o mais cotado para deixar a equipe titular. A dúvida é o goleiro Édson Bastos, que pode ser substituído por Gustavo. Na arquibancada, a expectativa é que a torcida do Figueirense faça um protesto contra a decisão do STJD de anular a vitória de 4 a 1 sobre o Juventude. Os torcedores devem usar narizes de palhaço.