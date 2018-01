Adriano renova com a Inter até 2010 O atacante Adriano acertou, nesta segunda-feira, sua renovação de contrato com a Inter de Milão até 2010, de acordo com informações passadas pelo canal de televisão da equipe italiana. ?Esta foi a escolha da minha vida. Aqui é a minha casa. Em 2010, estarei velho e já terei cabelos brancos?, disse o brasileiro, em tom de brincadeira. O antigo contrato de Adriano terminava em 2008, mas com o medo de que o atacante pudesse ser tentado por propostas milionárias de outros clubes europeus, a diretoria do clube de Milão resolveu extender o compromisso do brasileiro.