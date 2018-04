Adriano repete rotina de 2009 e não aparece no treino Seja por superstição ou não, Adriano não vai mudar a rotina do ano passado, quando o Flamengo conquistou o título brasileiro. Assim como aconteceu durante a última temporada, o atacante teve mais um dia de folga com relação aos companheiros e não se reapresentou nesta segunda-feira, junto com os demais jogadores, no Ninho do Urubu.