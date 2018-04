Adriano se integra ao grupo do Flamengo em Porto Feliz

O artilheiro do time no Brasileirão de 2009 chegou no início da tarde e fez apenas exercícios de musculação junto dos demais jogadores. O grupo havia desembarcado na noite de quarta e ficará na cidade até o dia 15.

Apesar do "reforço" de Adriano, o elenco do Flamengo ainda não está completo. A comissão técnica ainda aguarda os retornos de Léo Moura, que passou por uma cirurgia no nariz nesta quinta, e de Petkovic. O sérvio passou o Natal no seu país de origem e se reunirá ao grupo somente no sábado.