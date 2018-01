Adriano se machuca e desfalca a Inter Uma inflamação no tornozelo esquerdo, sofrida durante a vitória sobre o Lecce, no último sábado, deve tirar o atacante Adriano da Inter de Milão por, pelo menos, duas semanas. O brasileiro recebeu uma falta dura e teve que sair do jogo por causa da lesão. Os médicos do clube italiano já confirmaram que Adriano não participará da partida contra o Chievo Verona, fora de casa, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Italiano. No entanto, a preocupação maior é a do brasileiro não se recuperar a tempo para o jogo contra o Rangers (Escócia), no dia 28, pela Liga dos Campeões da Europa.