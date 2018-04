Adriano sente lesão e vira dúvida para a Sul-Americana

"Eu nunca fugi de uma partida. Ainda não sei se vou jogar, mas vou tentar. Vou concentrar e ver com os médicos amanhã [quarta-feira) se posso ir a campo", disse Adriano, que chegou com 40 minutos de atraso no treino desta terça. Se ele não puder atuar, Denis Marques será o seu substituto no ataque.

Enquanto Adriano segue como dúvida, ao menos o técnico Andrade já sabe que poderá contar com o retorno de três titulares. O zagueiro Fabrício, o meia Petkovic e o atacante Emerson estão recuperados de contusão e têm presença confirmada no jogo desta quarta-feira. Na partida, o Flamengo busca a vitória, já que empatou sem gols com o Fluminense no primeiro jogo.