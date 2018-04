Adriano sofre lesão na coxa e não joga pela Sul-Americana

O atacante Adriano sofreu uma contusão durante o treinamento desta terça-feira e não defenderá o Flamengo na partida contra o Fluminense pela Copa Sul-Americana, nesta quarta, no Maracanã.

Principal nome do Flamengo, Adriano teve uma lesão no músculo direito da coxa - ele fará novos exames no local para saber o tempo exato de recuperação.

Adriano também não enfrenta o Santo André, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O Imperador, no entanto, não terá problemas para atuar pela seleção brasileira no confronto contra a Argentina, pelas Eliminatórias, no dia 5 de setembro.

No primeiro confronto entre Fluminense e Flamengo pela Sul-Americana, a partida acabou no 0 a 0. Quem vencer nesta quarta avançará ás oitavas de final e enfrentará o ganhador de Atlético (PER) e Antoázegui (VEN).