Adriano solta a canhota e faz belo gol pelo Miami; assista

Adriano Imperador está de volta aos gramados. Neste sábado, o atacante disputou a primeira partida da pré-temporada de seu novo clube, o Miami United, dos Estados Unidos, do qual também é sócio, e estreou marcando gol.

Em jogo treino contra o Boca Raton, o Imperador soltou a bomba de canhota para marcar o primeiro gol da vitória por 4 a 2. A pré-temporada da equipe visa a disputa da NPSL (National Premier Soccer League), espécie de 4ª divisão do futebol dos EUA.

A última aparição de Adriano no futebol profissional havia sido em 2014, quando disputou a Libertadores pelo Atlético-PR. Para maio, está marcado um amistoso entre o Miami United e o Las Vegas City, time que terá a presença de Ronaldinho Gaúcho e Alex contra o time do Imperador. Adriano, que está com 34 anos de idade, comemorou o gol nas redes sociais: "Assistam, soltei uma pancada ontem e acabei marcando meu primeiro gol não-oficial pelo Miami United na pré-temporada... Estou de volta", escreveu o atacante.

CONFIRA O GOL DE ADRIANO