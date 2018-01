Adriano sonha em se tornar "Galáctico" Adriano pode seguir caminho semelhante ao de seu amigo e ídolo Ronaldo e trocar, em breve, a Internazionale de Milão pelo Real Madrid. O centroavante revelado pelo Flamengo afirmou nesta segunda-feira que sonha com a possibilidade de ser mais um integrante do grupo de astros do time espanhol, embora preveja negociação dura com o clube italiano. Robinho, do Santos, é outro que está na mira. A ganância do presidente Florentino Perez por contratações de impacto não tem fim. O dirigente que já investiu montanhas de dinheiro em Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Owen, Samuel e Gravensen não esconde que pretende ver Adriano com a camisa branca. Tanto que já insinuou a seu amigo Massimo Moratti - presidente afastado, mas dono da Inter - que está disposto a abrir a carteira e soltar milhões de euros para ficar com o "Imperador". A intenção do Real foi revelada pelo jornal Marca, editado em Madri, e foi reforçada pelo próprio jogador. Em entrevista ao Canal Plus, Adriano disse que seria um sonho jogar ao lado de craques como Ronaldo e Roberto Carlos, seus companheiros de seleção. "Espero que, com o tempo, tudo dê certo", afirmou. Mais do que declaração de praxe em situações como essa, a reação de Adriano foi a de quem está interessado em transferência. Mas, para não criar polêmica, como ocorreu quando Ronaldo foi embora em agosto de 2002, foi bem cauteloso. "Sei que o presidente Florentino tem carinho por mim e acompanha minha carreira", observou. "Neste momento, porém, sair da Inter é difícil." Adriano apenas antecipou as dificuldades que o espanhol pode ter, nos contatos com Moratti. A primeira oferta, mesmo informal, deve ocorrer em fevereiro, quando os dois cartolas se encontrarem em Paris para a festa de casamento de Ronaldo com Daniella Ciccarelli. O presidente do Real Madri conta ainda com o apoio de Arrigo Sacchi, o italiano que contratou para ser diretor de futebol e que já trabalhou com Adriano no Parma. "Eu era muito jovem quando fui para o Parma", relembra o artilheiro da Inter. "E Sacchi me tratou muito bem, como a um filho. Ele me ensinou muito e ainda quero divertir-me bastante jogando futebol", insistiu o craque, que se recupera de contusão e desfalca o Brasil no amistoso com Hong Kong. Sentimento idêntico ao de Ronaldo, com quem espera fazer dupla de ataque na Copa de 2006. O artilheiro do Mundial de 2002 foi centro de atenção, no domingo, ao se irritar com o Vanderlei Luxemburgo na hora em que foi substituído, no final da partida com o Mallorca. O astro nem ficou no banco e, a caminho do vestiário, atirou ao chão o agasalho do clube. Ronaldo saiu do estádio sem dar declarações, silêncio que se estendeu também para esta segunda-feira. O técnico igualmente não falou a respeito do incidente.