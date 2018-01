Adriano: técnico vê enorme potencial O técnico Carlos Alberto Parreira mostrou na entrevista coletiva desta terça-feira à tarde na CBF, que deposita muita esperança no atacante Adriano, que começou no Flamengo e que hoje atua pelo Parma, da Itália. Logo depois de anunciar a relação de 19 jogadores que jogam no exterior para o amistoso contra a China, dia 12 de fevereiro, o treinador deixou clara sua admiração pelo centroavante. ?Trata-se de um jogador jovem, que tem pelo menos dois anos de experiência e mostra ter um potencial enorme. Merece ser melhor observado?, explicou. Esta será a segunda experiência de Adriano na seleção principal. O atacante já havia sido convocado pelo técnico Leão. A lista de convocados para o amistoso na China será completada no dia 4 de fevereiro com mais três jogadores que atuam no Brasil. O treinador deverá chamar mais um goleiro - que poderá ser Marcos (Palmeiras) ou Júlio César (Flamengo); um zagueiro (o mais cotado é Fabio Luciano, do Corinthians) e um meio-campista (Kléberson ou Kaká). Parreira admitiu que para o amistoso contra Portugal, marcado para o dia 29 de março, poderá chamar um número maior de jogadores que atuam no Brasil.