Adriano tem aumento de salário para seguir no Flamengo

O atacante Adriano teve aumento de 40% (cerca de R$ 140 mil) em seu salário de aproximadamente R$ 350 mil por mês - ou seja, para R$ 490 mil - para ficar no Flamengo até a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. O atacante, artilheiro do Campeonato Brasileiro deste ano, com 19 gols, aceitou a proposta da diretoria rubro-negra e recusou se transferir para a Europa novamente.

Veja também:

Empossada, Patrícia mira 'Flamengo maior do que ele é'

O técnico Andrade vibrou com a notícia que o craque vai disputar a Copa Libertadores pelo time rubro-negro. Ele achou "justíssimo" o aumento salarial dado ao atacante, pois "ele dá retorno ao clube com venda de camisas, publicidade e dentro de campo também".

"Os 19 gols no Brasileiro comprovam isso", disse o treinador, que já sonha montar um ataque com Adriano e Vágner Love. O atacante do Palmeiras, no entanto, ainda não foi liberado pelo clube paulista. Outros que interessam são o meia Marquinhos, do Avaí, e o zagueiro Leandro Eusébio, do Goiás.