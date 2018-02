Adriano terá a missão de marcar Kaká O trabalho do volante Adriano, da Portuguesa Santista, pouco aparece, mas ele tem recebido missões aparentemente impossíveis neste Campeonato Paulista, como marcar Kaká e Diego. "Ele anulou esses dois jogadores e não cometeu uma falta sequer", festeja Pepe, lembrando que a Portuguesa empatou com o São Paulo e venceu o Santos. Nesta quinta-feira, mais uma vez Kaká será o alvo do jogador. Adriano reconhece que é um trabalho difícil. "Não é fácil, porque o Kaká tem muita velocidade e é muito inteligente". Para essa partida, o craque são-paulino deverá atuar mais aberto, pelas duas pontas, e Adriano terá que grudar nele. O meia Souza prevê que será uma marcação homem a homem. "Para segurar um jogador como Kaká, essa é a melhor forma de marcação". Mesmo com o acompanhamento individual, Souza já alertou Adriano para um perigo. "O Kaká é muito rápido, roda o campo todo com inteligência e quando é marcado individualmente, encosta num zagueiro para confundir o adversário, indo veloz na direção do gol". Se conseguiu anular Diego e Kaká nas partidas da fase anterior, ainda salvou o time no empate contra o Guarani, quando evitou o gol ao desviar uma bola que já tinha destino certo. Fase Diferente - O volante vive uma nova situação em sua carreira. Adriano tem 23 anos e está na Portuguesa Santista desde os 9. No ano passado, jogou pela mesma Briosa, que teve muito trabalho para não ser rebaixada e acabou sendo contratado pelo clube. Foi defender o Mogi-Mirim e teve de lutar novamente contra o rebaixamento. "Felizmente, nenhum dos dois times caiu", disse ele, que voltou ao Ulrico Mursa no começo deste ano. Perto de disputar o título paulista, promete dar muito trabalho ao São Paulo nas duas partidas pela semifinal do campeonato. ?Respeitamos todos os adversários Vamos manter essa vontade de vencer até o fim, porque o objetivo do grupo é ser campeão este ano".