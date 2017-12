Adriano torce joelho no treino da Sub-23 A seleção brasileira Sub-23 pode ter sofrido a sua primeira baixa nos preparativos para o Pré-Olímpico do Chile, de 7 a 25 de janeiro. No final do primeiro treino desta quinta-feira, o zagueiro Adriano (Grêmio) teve uma entorse no joelho esquerdo e deixou o campo com fortes dores no local. Ainda hoje, o jogador vai se submeter a uma ressonância magnética para saber a gravidade da lesão. O médico Rodrigo Lasmar não quis adiantar um diagnóstico, mas disse que a situação inspira cuidados. ?Após termos o resultado do exame poderemos ter uma noção exata da gravidade da lesão", garantiu. A chuva continuou a cair na região de Teresópolis durante todo o treino. Todos os jogadores - os 13 que já se apresentaram - fizeram exercícios físicos por quase duas horas, sob as orientações dos preparadores Luiz Otávio e Carlos Neves. Em seguida, os atletas realizaram um leve bate-bola e encerraram o treino com exercícios de finalização. O grupo volta a campo às 16 horas para mais uma sessão de treinos. Na sexta-feira eles treinam em dois períodos, às 9h30 e às 16 horas.