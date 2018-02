Adriano treina bem e São Paulo sonha em manter o jogador

O São Paulo deu, nesta quarta-feira, mais um importante passo na tentativa de seduzir a Inter de Milão a ceder o atacante Adriano para a disputa da Copa Libertadores da América. Veja também: São Paulo lança DVD da conquista do penta do brasileirão Aproveitando a visita do chefe do departamento médico do clube italiano, Franco Combi, o São Paulo levou Adriano para realizar seu primeiro treino com bola desde que chegou ao País, no mês passado, no Centro de Treinamento de Cotia. Além de provar ao enviado da Inter de Milão que o jogador está se recuperando muito bem no São Paulo, a intenção da diretoria foi apresentar as instalações da "fábrica de craques" do clube do Morumbi, dando mais uma mostra do tamanho de sua estrutura e deixando claro que tem condições de abrigar Adriano por mais seis meses. Os dirigentes tricolores, porém, não revelam qual será a tática adotada para convencer os italianos a permitir que o jogador siga no clube para disputar a Libertadores. Tudo continua sendo tratado com muita cautela, para que nada seja entendido como pressão do São Paulo para cima da Inter de Milão. "A missão não é impossível, mas é remota. Vamos ver se conseguimos conciliar os interesses. Se tiver oportunidade (de Adriano continuar), nós queremos", admite o vice-presidente de futebol Carlos Augusto Barros e Silva. "Há esperança, mas (a iniciativa) não pode partir do São Paulo. Tem de partir de uma análise da Inter de Milão vendo o progresso, o momento e de repente falar: ‘Nós não estamos precisando dele nesse momento e ali (no São Paulo) está sendo bom para ele.’ Se houver esse raciocínio de lá, pode ser... Mas ainda prefiro entregá-lo no dia 1º, recuperado", analisa o médico e superintendente de futebol Marco Aurélio Cunha. Na Itália, muitos apostam que o Imperador ficará no São Paulo por mais seis meses, mesmo com o presidente da Inter, Massimo Moratti, garantindo que não abre mão de Adriano. Tudo por causa do péssimo relacionamento entre o jogador e o técnico Roberto Mancini. Um não suporta o outro. O retorno do Imperador prejudicaria o ambiente e colocaria em risco o sucesso de mais uma temporada do time, que segue firme na liderança do Campeonato Italiano e está garantido nas oitavas-de-final da Copa dos Campeões. Existe ainda a possibilidade de o Imperador ser repassado a outro clube de menor expressão da Europa. Hoje, o Imperador voltou a se encontrar com a bola. Treinou com os juniores do São Paulo que disputarão a Copa São Paulo. Participou do coletivo e de um exercício de finalizações. Provou que a canhota continua sendo um tormento para os goleiros. Segundo o fisioterapeuta Ricardo Sasaki, Adriano já perdeu quase três quilos durante as três semanas de trabalho no Reffis, no CT da Barra Funda. Baixou de 99,3 kg para 96,4 kg. "Está dentro do ideal, pronto para ir para o campo."