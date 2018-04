Adriano treina como titular no Palmeiras e ganha chance Provável substituto de Dinei no ataque do Palmeiras, o atacante Adriano não vê a hora de fazer sua primeira partida como titular do time alviverde. Destaque do Bahia no acesso à Série A em 2010, o atacante treinou nesta quinta-feira entre os titulares e deve começar jogando contra o Americana, no sábado, no Pacaembu. Seria a primeira chance de atuar ao lado de Kleber e Valdivia, dois dos astros da equipe.