Adriano treina e é confirmado no time O atacante Adriano treinou normalmente nesta terça-feira, em Frankfurt, na Alemanha, e mostrou estar recuperado do pisão que levou no pé esquerdo durante o treinamento de segunda. Com isso, ele está confirmado no time titular do Brasil que enfrenta a Argentina, na quarta, pela final da Copa das Confederações. Assim, o técnico Carlos Alberta Parreira confirmou a seleção brasileira que entra em campo no estádio Waldstadion, em Frankfurt, para enfrentar a Argentina nesta quarta-feira. O time terá Dida; Cicinho, Lúcio, Roque Júnior e Gilberto; Emerson, Zé Roberto, Kaká e Ronaldinho Gaúcho; Robinho e Adriano. A seleção fez um treino leve nesta terça-feira, um rachão sem que os jogadores mantivessem posição fixa. Trabalho para descontrair o grupo e conhecer um pouco melhor o estádio Waldstadion, onde acontecerá a final com a Argentina.