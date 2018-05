Adriano treina e mostra que está recuperado para domingo

O atacante Adriano participou do treino do Flamengo nesta quarta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis, e deve ser escalado para o confronto decisivo diante do Grêmio, neste domingo, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Para ser campeão, o time rubro-negro precisa vencer a partida. Se empatar ou perder, terá de torcer para que Inter, Palmeiras e São Paulo não ganhem seus duelos.

Adriano esteve de fora do confronto contra o Corinthians no último domingo, em Campinas, por causa de uma queimadura na perna esquerda - ele teria pisado em uma lâmpada do jardim de sua casa.

Problema, mesmo, é o zagueiro Álvaro, suspenso com o terceiro cartão amarelo. O técnico Andrade deve escalar David se for manter o esquema tático. Outra opção é colocar mais um atacante, deixando o time mais ofensivo.

Todos os ingressos para o jogo decisivo no Maracanã já foram vendidos. Os últimos bilhetes, aliás, foram comercializados na manhã desta quarta, com muita confusão e briga entre torcedores e policiais.

Heber Roberto Lopes será árbitro de Flamengo x Grêmio

Flamengo pede e STJD adia julgamento de Obina

Abertura da bilheteria para Fla x Grêmio gera tumulto