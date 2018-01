Adriano troca Inter pelo Parma O Parma fechou nesta quinta-feira com a Internazionale de Milão a negociação envolvendo o atacante Adriano, de 20 anos. O ex-jogador do Flamengo tem contrato com a Inter até 30 de junho de 2006. Durante boa parte da temporada 2001-2002, o atleta foi cedido por empréstimo à Fiorentina, na qual marcou seis gols. O atacante vai defender o Parma, que terá de pagar metade dos US$ 9 milhões que a Inter exige pelo passe.