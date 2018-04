Adriano, Vágner Love e Petkovic treinam juntos no Fla Adriano, Vágner Love e Petkovic disputaram juntos o primeiro coletivo no Flamengo nesta quinta-feira, mas passaram em branco. A esperança da torcida é que eles marquem no jogo de sábado, contra o Bangu, no Engenhão, pela terceira rodada da Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca).