Adriano vai desfalcar a seleção na Hungria O atacante Adriano, da Inter de Milão, não vai participar do amistoso da Seleção Brasileira contra a Hungria, na próxima quarta-feira (28), em Budapeste. O jogador sentiu dores musculares na coxa direita na partida deste domingo da Inter contra a Lazio, pelo Campeonato Italiano, e deverá ser desconvocado. O médico da Seleção, José Luis Runco, manteve contato com o atleta e ficou definido que ele estaria liberado do amistoso. O Departamento de Seleções da CBF, no entanto, aguarda o laudo oficial da Inter para oficializar a desconvocação do jogador. Apesar de atrasos no vôo que leva os brasileiros de Paris a Budapeste, a programação para terça-feira está mantida. O técnico Carlos Alberto Parreira comanda um treino às 17h (12h de Brasília) no Estádio Ferenc Puskas, local da partida de quarta-feira. O amistoso entre Brasil e Hungria marcará os 250 jogos do coordenador-técnico Zagallo junto da Seleção Brasileira. Em quatro partidas já disputadas, o Brasil ainda não obteve uma vitória sobre os húngaros, que venceram duas vezes e empataram outras duas.