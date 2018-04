Adriano vai desfalcar titulares do Santos contra o Bahia

O técnico Muricy Ramalho ganhou mais um desfalque para o jogo deste domingo contra o Bahia, na Vila Belmiro. O treinador pretendia usar a partida para testar o time que vai jogar no Mundial, mas Adriano, que tem grandes chances de ser titular no Japão, sofreu entorse no tornozelo direito diante doAtlético-GO, quinta-feira passada, no Pacaembu, e até esta segunda os médicos não divulgaram o resultado do exame de diagnóstico por imagem.

A informação é de que o jogador foi orientado a usar muletas e que nesta terça vai fazer um novo exame. Assim, não terá condições de atuar no jogo que vai marcar a despedida entre time e torcida, às vésperas do Mundial. Na última partida do Brasileirão, contra o São Paulo, no Morumbi, vão jogar os reservas.

O time B do Santos, porém, pode ser reforçado por um ex-são-paulino. Com os sete gols marcados nos dois últimos jogos, Fred chegou aos 20 e está a três de Borges. Se o capitão do Fluminense voltar a balançar as redes no fim de semana, é possível que o atacante peça para jogar contra o São Paulo, na última rodada, para não correr o risco ser ultrapassado na corrida pela artilharia do Campeonato Brasileiro.