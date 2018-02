Adriano veste a 10 do São Paulo e diz que dará volta por cima

Com um sorriso no rosto e muita empolgação, o atacante Adriano vestiu nesta sexta-feira a camisa número 10 do São Paulo. Em sua apresentação oficial, o jogador agradeceu a Inter de Milão por ter autorizado o empréstimo e disse, ainda, que espera conquistar títulos com a camisa tricolor. Veja também: São Paulo admite saída de Souza e renovação com Richarlyson Sobre sua recuperação, o atacante disse que recebeu muito carinho dos companheiros no São Paulo e que encontrou uma motivação que ele não tinha mais na Inter. O atleta afirmou que perdeu um ano de sua vida com os problemas fora de campo na itália e que só percebeu o erro quando chegou ao Brasil. Adriano, que jogará no Morumbi até o dia 10 de julho, ainda contou que espera dar a volta por cima no São Paulo e ser, de novo, o "Imperador". O atleta, de 25 anos, disputará a Copa Libertadores e o Campeonato Paulista. A estréia do atacante deve acontecer no dia 17 de janeiro, quanto o time enfrenta o Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. Confira os principais trechos da entrevista coletiva concedida por Adriano: Problemas na noite italiana "Não escondo nada daquilo que fiz, até porque a pessoa vive bem quando fala a verdade. Todos vocês sabem o que aconteceu comigo no último ano. O importante, agora, é estar cercado por pessoas que querem meu bem. Com relação à noite, eu quero apagar o que ocorreu de ruim, pois em tudo que fiz eu acabei sendo o maior prejudicado." Retorno ao Brasil "Vim para o São Paulo num momento não muito bom da minha carreira. Por isso, quero aproveitar esta oportunidade para me recuperar. Na Itália, estava triste e abalado com as coisas que tinham acontecido. Só tenho a agradecer as pessoas que me recepcionaram aqui no clube." Estrutura no Reffis "Sabemos a estrutura que o São Paulo tem. Logo que cheguei, me senti muito bem. É importante um clube ter estrutura para dar apoio nos momentos difíceis. Todos aqui querem me ajudar. Agora só depende de mim." Adaptação ao São Paulo "Chega de descansar! Faz um ano que estou devendo futebol para todo mundo. Quero jogar todos os jogos [do Paulistão e da Libertadores] e, se possível, quero fazer gols. A adaptação virá com o tempo. Já estou com um entrosamento muito bom com os dirigentes e os jogadores." Volta por cima "Sei que perdi um ano da minha vida. Então, acho que as pessoas têm de aprender com seus erros. Quero dar a volta por cima no São Paulo. Quero reencontrar a alegria de ser um jogador de futebol." Relação com a torcida do São Paulo "Espero ganhar títulos. Minha motivação é muito grande. Não gosto de prometer coisas aos torcedores, mas pretendo ser o Adriano de dois anos atrás. Futebol é relativo, mas quero fazer muitos gols." Seleção brasileira "Quero voltar. Estou aqui para me recuperar e espero que dê tudo certo. Pretendo ocupar meu espaço de novo e vou fazer tudo para isso." Futuro após o empréstimo "Eu tive alguns problemas na Inter, mas sei que o culpado não foi o clube. Não quero pensar no que vai acontecer depois. Vou me empenhar nesses seis meses no São Paulo. Mas se no futuro tiver de voltar à Inter, vou voltar."