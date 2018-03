Adriano visita CT da Inter de Milão: 'Aqui me tornei jogador de futebol'

A Inter de Milão divulgou em seu site oficial fotos da visita que Adriano fez ao Centro de Treinamento do clube nesta sexta-feira. A diretoria presenteou o Imperador com a camisa 10, com o nome do ex-jogador nas costas.

+ Carpegiani elogia raça do Fla, mas lamenta 'desatenção' em eliminação contra Flu

Adriano viveu o melhor momento da carreira no time italiano. Na primeira passagem, entre 2001 e 2002, teve atuação discreta. Então jogou pela Fiorentina e o Parma. Quando voltou, em 2004, ganhou o apelido de Imperador e ajudou a equipe a conquistar o tetracampeonato italiano consecutivo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesse período também faturou na seleção brasileira a Copa América, em 2004, e a Copa das Confederações, em 2005. Em 2008, retornou ao Brasil para atuar pelo São Paulo e a carreira entrou em declínio.

"Eu nunca esqueci esses momentos. Estou muito feliz de voltar aqui, onde eu me tornei um jogador de futebol", declarou Adriano a TV Inter. Ao revisitar o clube ele também posou para fotos ao lado de Icardi.

O jogador italiano, em entrevista recente a uma revista local, se declarou fã do Imperador. "Torço para a Inter desde pequeno por causa dele. Jogava Playstation e sempre escolhia o clube porque ele tinha o Adriano", afirmou.