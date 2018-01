Adriano volta à Inter por US$ 25 milhões A crise da Parmalat culminou com a saída do atacante Adriano do Parma, clube mantido pela multinacional italiana. Artilheiro do clube no Campeonato Italiano com oito gols, o brasileiro voltou à Inter depois que o clube milanês comprou metade de seu passe por cerca de US$ 25 milhões - já era dona dos outros 50%. "Estou muito feliz em retornar à minha casa e farei o possível para ajudar a equipe. Devo muito à Inter e adoro esta camisa. Será uma satisfação continuar aqui por muitos anos. Vou trabalhar duro para vencer", disse Adriano, que assinou até junho de 2008 e deverá estrear contra o Modena no domingo, fora de casa. O atacante volta com a responsabilidade de tirar o clube da quarta posição da tabela do Campeonato Italiano (31 pontos), em que está justamente ao lado do Parma. Revelado pelo Flamengo, Adriano foi contratado pela Inter em agosto de 2001 e emprestado logo em seguida à Fiorentina. Após a falência e descenso do clube de Florença para a quarta divisão, retornou ao clube milanês, onde fez poucos jogos e anotou alguns gols. Não demorou muito e foi defender as cores do Parma. O escândalo financeiro envolvendo a Parmalat foi fundamental para a saída do jogador. Apesar de os dirigentes do clube garantirem que o futebol não foi afetado, o lateral-esquerdo Júnior revelou que não recebe há dois meses. "Todos os jogadores estão com salários atrasados. Espero uma resposta. Vamos ver se até o fim do mês (janeiro) tudo se resolve. Vamos ver se vão cumprir o que prometeram", declarou o jogador pentacampeão. Com o dinheiro da venda de Adriano, talvez Júnior possa respirar aliviado. Os cartolas do Parma pensam em pelo menos amenizar a situação caótica do clube para não continuar perdendo atletas para clubes rivais até o fim da temporada. De toda forma, parte dos US$ 25 milhões que a Inter de Milão desembolsou para a contratação do brasileiro será paga com o empréstimo dos nigerianos Isah Eliakwu e Ianis Zicu, adquiridos do Dínamo de Bucareste. Adriano volta à Inter para ser titular ao lado de Christian Vieri - dupla que anima a imprensa italiana. Os dois jogadores têm características bem parecidas e o cabeceio como principal arma. Foi assim que na rodada passada o brasileiro marcou o gol de empate do Parma (1 a 1) contra a Udinese. Nesta quarta-feira, Adriano já assistiu à vitória da Inter por 3 a 1 sobre a Udinese, no estádio San Siro de Milão, pelas quartas-de-final da Copa da Itália. Van der Meyde, aos 17 do primeiro tempo; Martins, aos 6, e Julio Cruz, aos 17 do segundo, anotaram para o time milanês - Dino Fava descontou.