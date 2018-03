Adriano volta à seleção para eliminatórias da Copa O técnico Dunga convocou nesta quinta-feira o atacante Adriano para os jogos contra Paraguai e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo, em junho. O atacante do São Paulo integra o time após ter voltado a jogar bem este ano depois de ter sido emprestado pela Inter de Milão. Adriano não foi chamado para os amistosos contra Canadá e Venezuela devido à participação de seu time na Copa Libertadores. A mesma situação acontece com o lateral-esquerdo Kléber, do Santos, que só jogará as partidas das eliminatórias. Para seus lugares nos amistosos, que acontecem em 31 de maio (Canadá) e 6 de junho (Venezuela) nos EUA, Dunga chamou Marcelo (Real Madrid) e Rafael Sóbis (Real Bétis). O Brasil joga contra o Paraguai em Assunção, dia 15 de junho, e contra a Argentina em Belo Horizonte, três dias depois. O Paraguai lidera o torneio, à frente da Argentina, enquanto o Brasil está em terceiro. Ronaldinho Gaúcho, lesionado, voltou a ficar de fora da lista. Até o momento, o Brasil fez duas partidas neste ano: 1 x 0 contra a Irlanda e 1 x 0 contra a Suécia. Veja a lista de convocados: Goleiros: Júlio César (Inter de Milão), Diego Alves (Almeria) e Doni (Roma) Zagueiros: Lúcio (Bayern de Munique), Alex (Chelsea), Juan (Roma) e Luisão (Benfica); Laterais: Daniel Alves (Sevilla), Maicon (Inter de Milão), Gilberto (Tottenham Hotspur), Kléber (Santos) e Marcelo (Real Madrid); Meio-campistas: Anderson (Manchester United), Elano (Manchester City), Gilberto Silva (Arsenal), Josué (Wolfsburg), Kaká (Milan), Júlio Baptista (Real Madrid), Diego (Werder Bremen), Mineiro (Hertha Berlim); Atacantes: Adriano (São Paulo), Robinho (Real Madrid), Rafael Sóbis (Real Bétis), Alexandre Pato (Milan) e Luis Fabiano (Sevilla) (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier e Pedro Fonseca)