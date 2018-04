Adriano volta a treinar e Denis Marques é poupado no Fla

Desde que foi contratado pelo Flamengo, Adriano já faltou a oito treinamentos e chegou a sofrer várias críticas por causa de seu comportamento fora de campo. Porém, com a volta das boas atuações e a conquista da artilharia do Campeonato Brasileiro, as faltas foram esquecidas e minimizadas pela diretoria do clube e pelos torcedores.

O Flamengo se prepara para enfrentar o Internacional, no próximo domingo, no Beira-Rio, pela 26.ª rodada do Brasileirão. Para o confronto, o técnico Andrade não poderá contar com o goleiro Bruno e o volante Willians, suspensos. Porém, o treinador terá o retorno do meia Zé Roberto, que ficou de fora da última partida contra o Coritiba, na rodada passada, no Maracanã.

O duelo deste domingo marcará o reencontro do zagueiro Álvaro com o Internacional, seu ex-clube. Nesta quarta-feira, o jogador afirmou que não teme uma possível recepção hostil da torcida do time gaúcho. "Meu carinho ficará intacto por eles (torcedores do Inter) quando eu parar de jogar. Só que agora eu sou Flamengo e o que importante é aqui e não o que vai acontecer lá", disse.