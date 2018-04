Adriano volta a treinar e Tite ensaia time com Moradei

SÃO PAULO - O técnico Tite comandou nesta quarta-feira o primeiro treino tático do Corinthians visando o clássico deste domingo, contra o Palmeiras, que pode dar o título brasileiro à equipe. A atividade contou com a presença do atacante Adriano, que havia se ausentado na última terça-feira, e teve como principal novidade a escalação de Moradei entre os titulares.

Adriano não participou do treino de terça por conta de um problema intestinal. Nesta quarta, ele tocou bola com alguns jogadores e deu uma leve corrida em volta do gramado na parte da manhã e, para compensar a ausência do dia anterior, deverá treinar à tarde, enquanto os outros atletas terão o período para folga.

Depois de um leve aquecimento, Tite armou as equipes para um treino tático, uma espécie de coletivo em campo reduzido, sem a utilização dos goleiros. Entre os titulares, o técnico corintiano escalou Moradei. O volante disputa com Bruno Octávio e Edenílson a vaga de Ralf, suspenso, e parece ter largado na frente nesta briga.

Outro desfalque corintiano para domingo por suspensão é o meia Danilo, mas este já tem substituto certo. Será Alex, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, entrou bem nas últimas partidas e treinou entre os titulares nesta quarta.

Durante a atividade, Tite fez uma mudança por precaução. O atacante Emerson será julgado nesta quinta-feira por ter dado um pisão no rosto de Daniel, do Avaí, na partida do dia 30 de outubro. Caso seja suspenso, deverá ser substituído por Jorge Henrique, que o substituiu em parte do treinamento desta quarta.

Outros dois jogadores desfalcaram o trabalho tático. O zagueiro Paulo André e o atacante Liedson foram poupados, mas não preocupam a comissão técnica. Eles foram substituídos por Chicão e Taubaté, respectivamente. Desta forma, o time titular do Corinthians nesta quarta teve: Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Moradei, Paulinho e Alex; Willian, Emerson (Jorge Henrique) e Taubaté.

Com 70 pontos, o Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro e precisa apenas de um empate diante do Palmeiras, na última rodada, para conquistar a competição. Em caso de derrota, precisa torcer para que o Vasco não vença o Flamengo, também no domingo, para garantir o título.