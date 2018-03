Adu, a estrela de 13 anos da Nike Um garoto de 13 anos e muito talento para jogar futebol é a nova aposta da Nike. Freddy Adu, que nasceu em Gana mas vive nos Estados Unidos há cinco anos e em fevereiro se tornou cidadão norte-americano, fechou um contrato no valor de US$ 1 milhão com a gigante do material esportivo. Nenhuma das partes revelou qual o tempo de duração do acordo ? o advogado da família de Adu, Arnold Tarzy, disse apenas que é um contrato para ?alguns anos?. Leia mais no Jornal da Tarde