Adversária do Brasil, Croácia goleia a Áustria em amistoso Adversária do Brasil na estréia na Copa do Mundo da Alemanha, a Croácia goleou a Áustria por 4 a 1, nesta terça-feira, em amistoso realizado no estádio Ernst Happel, em Viena. Os croatas embarcam para a Alemanha em 1º de junho e ficarão hospedados em Hannover. Os visitantes abriam o marcador aos 11 minutos do primeiro tempo. O atacante alemão Ivan Klasnic, naturalizado croata, recebeu na entrada da área, girou em cima do zagueiro e chutou sem chances para o goleiro rival. Mas os austríacos não se abateram e chegaram ao empate dois minutos depois. Andreas Ivanschitz cobrou escanteio e colocou a bola no ângulo direito de Stipe Pletikosa, marcando um belo gol olímpico. A Croácia voltou a ficar à frente do marcador aos 34. Em nova jogada de Klasnic, o jogador do Werder Bremen passou por dois marcadores e pelo goleiro Helge Payer antes de bater para o fundo das redes. A equipe comandada pelo técnico Zlatko Kranjcar ampliou a vantagem aos 10 minutos da etapa final, com o meia Marko Babic, que arriscou um chute de fora da área. A bola desviou em um adversário antes de entrar. Aos 24, o atacante Bosko Balaban cobrou falta e marcou o último gol do jogo. Antes de estrear na Copa, a Croácia fará mais três amistosos. O próximo adversário será o Irã, no domingo, na cidade croata de Osijek. Seis dias depois, o time de Kranjcar enfrentará a Polônia, em Wolfsburg (ALE). O principal desafio acontecerá no dia 7 de junho, contra a Espanha, em Genebra, na Suíça. A seleção brasileira irá enfrentar a Croácia no dia 13 de junho, em Berlim, na abertura do Grupo F da Copa do Mundo da Alemanha. Os outros membros da chave são Japão e Austrália.