Adversário do Barça na Copa do Rei sai nesta sexta-feira

O Barcelona vai saber nesta sexta-feira quem será o seu adversário nas semifinais da Copa do Rei. O sorteio que definirá os cruzamentos será realizado às 9 horas (de Brasília). Os outros times classificados são Celta, Sevilla e Valencia. A equipe catalã está entre os quatro melhores da competição pela sexta vez nos últimos sete anos, e defende o título conquistado na temporada passada com a vitória sobre o Athletic de Bilbao na final.

O Sevilla se classificou na quinta ao derrotar o Mirandés por 3 a 0, com gols de Iborra. Muñoz e Coke. A equipe já havia vencido a partida de ida por 2 a 0. O Valencia teve mais trabalho para garantir a sua vaga. Depois de empatar o primeiro jogo por 1 a 1 em casa, o time derrotou ontem o Las Palmas nas Ilhas Canárias por 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante Rodrigo aos 20 minutos do primeiro tempo, e no final da partida a equipe teve de suportar a pressão dos donos da casa.

ITÁLIA

A Inter acertou nesta sexta a contratação do atacante Éder, que estava na Sampdoria, por 12 milhões de euros (R$ 53,3 milhões). Nascido no Brasil, Éder é naturalizado italiano e tem sido convocado para a seleção pelo técnico Antonio Conte. Ele também era pretendido pelo Leicester, líder do Campeonato Inglês. Se a sua documentação for regularizada a tempo, o técnico Roberto Mancini pretende aproveitá-lo no dérbi de domingo com o Milan. A Inter, que já liderou o campeonato, agora está em quarto, a seis pontos do líder Napoli.