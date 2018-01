Adversário do Brasil pode ser Coréia Estão bem adiantadas as negociações entre a confederações de futebol do Brasil e da Coréia do Sul para a realização de um amistoso entre as duas seleções, em novembro, na Coréia. O secretário-geral da CBF, Marco Antonio Teixeira, disse, porém, que ainda faltam alguns detalhes para o desfecho da transação. Ele assegurou que em três semanas a CBF vai definir o adversário e o local do amistoso, previsto no calendário da Fifa. A possibilidade, cada vez maior, de o Brasil enfrentar a Coréia está diretamente relacionada à excelente campanha da equipe asiática na Copa do Mundo e também seria uma maneira de a CBF retribuir o bom tratamento que a seleção recebeu enquanto esteve na Coréia, na primeira fase do Mundial. O amistoso será o último compromisso da seleção este ano. Em janeiro, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, deverá anunciar o novo treinador. Ele já antecipou que sua escolha será feita entre os técnicos em atividade no Campeonato Brasileiro. Teixeira nunca escondeu sua preferência por Carlos Alberto Parreira e Vanderlei Luxemburgo. Entre amigos, costuma também fazer elogios a Oswaldo de Oliveira e a Valdir Espinosa. Em 2003, a CBF também divulgará o nome do técnico que vai trabalhar com a equipe olímpica. Ao contrário do que fez em 2000, nos Jogos da Austrália, Teixeira quer um treinador exclusivo para o time com atletas com menos de 23 anos. Antes, Luxemburgo acumulou o comando deste grupo com o principal.