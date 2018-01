Adversário do Inter na Libertadores ficará sem técnico O treinador da LDU, o peruano Juan Carlos Oblitas, revelou nesta sexta-feira que deixará o cargo de técnico da equipe após a partida contra o Internacional pelas quartas-de-final da Libertadores, que acontecerá na próxima quarta-feira. "Na verdade, faz mais de um mês que eu renunciei ao cargo, mas continuo por consideração aos atletas. Não estou deixando a equipe por problemas de relação com os jogadores, mas sim por outras grandes diferenças", contou Oblitas, que está cerca de 2 anos no comando do clube. O treinador garantiu que deixará o cargo mesmo que a equipe consiga passar pelo Internacional. O meio-campista da LDU, Roberto Palacios, contou que os problemas que culminaram com a saída de Oblitas foram de "ordem financeira". O Internacional foi derrotado na primeira partida pelas quartas-de-final da Libertadores por 2 a 1. O clube gaúcho precisa vencer a LDU por 1 a 0 para se classificar.